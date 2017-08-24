Йосида продлил контракт с «Саутгемптоном» в день своего рождения

Защитник «Саутгемптона» Майя Йосида продлил контракт с клубом. Японский футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2020 года, информирует официальный сайт «Саутгемптона».
Йосида перешёл в «Саутгемптон» в 2012 году. За это время футболист, которому сегодня исполнилось 29 лет, провёл за «святых» 138 матчей. В прошлом сезоне он стал первым японским игроком, сыгравшим 100 матчей в английской Премьер-лиге.
Видео доступно на официальной странице ФК «Саутгемптон» в социальной сети «Твиттер».
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