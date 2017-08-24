Спортивный директор «Рубина»: «Локомотив» готов был взять Жонатаса лишь в аренду

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов подтвердил, что нападающий Жонатас, перешедший в «Ганновер», мог оказаться в «Локомотиве».
«Важно понимать, что у клуба есть стратегические задачи и тактические. Когда новое руководство представило нам своё видение развития клуба, была озвучена главная цель – построить крепкий клуб, твёрдо стоящий на ногах. Новое руководство чётко знает, чего хочет, сколько и за что готово платить. В краткосрочной перспективе для начала наша задача – нормализовать и уровнять бюджет. Сейчас мы и работаем в этом направлении. Мы должны максимально разгрузить зарплатную ведомость клуба. На Жонатаса был устойчивый спрос в Европе, и мы приняли решение о его продаже.
Помимо «Ганновера» был испанский «Алавес», который до последнего момента нас атаковал. Они очень хотели взять Жонатаса. Были предложения из Турции. Информация об интересе «Локомотива» – это тоже правда. Но москвичи были готовы лишь на аренду. Понятно, что нас такой вариант не устраивал. Мы продали Жонатаса за 9 миллионов евро. Сделку провели быстро, в течение двух недель. 9 миллионов евро – это самое большое предложение по Жонатасу, выше не было», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».