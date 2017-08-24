«Црвена Звезда» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:00

Сегодня, 24 августа, в Белграде на стадионе «Райко Митич» состоится ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Црвеной Звездой» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Црвена Звезда» – «Краснодар».
Встречу 24.08.2017 рассудит немецкая бригада арбитров во главе с рефери Тобиасом Штилером.
Ранее команды встречались друг с другом один раз – в рамках первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Матч состоялся 17 августа 2017 года и завершился домашней победой «Краснодара» со счётом 3:2.