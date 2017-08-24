Сайманов: у «Рубина» было предложение от «Фиорентины» по Лестьенну

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб получал предложение от «Фиорентины» по переходу полузащитника Максима Лестьенна.
«Он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от „Фиорентины“ и других серьёзных клубов. Ещё раз хочу сказать: мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».
В минувшем сезоне Лестьенн принял участие в 13 матчах РФПЛ, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.
«Рубин» ведёт переговоры с «Аланьяспором» по переходу Лестьенна