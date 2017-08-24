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Сайманов: у «Рубина» было предложение от «Фиорентины» по Лестьенну

24 августа 2017, четверг. 18:08 Футбол

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что клуб получал предложение от «Фиорентины» по переходу полузащитника Максима Лестьенна.

«Он интересен многим. Представители нескольких клубов прилетят на днях в Казань для переговоров. Были предложения от „Фиорентины“ и других серьёзных клубов. Ещё раз хочу сказать: мы рассматриваем предложения по всем без исключения нашим игрокам, включая и российских», — цитирует Сайманова «Спорт Бизнес Online».

В минувшем сезоне Лестьенн принял участие в 13 матчах РФПЛ, став автором 3 голов и 1 результативной передачи.

«Рубин» ведёт переговоры с «Аланьяспором» по переходу Лестьенна
Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
Теги
Фиорентина ФК Рубин Максим Лестьенн Трансферы
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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