«Лестер Сити» объявил о продлении контракта с Уллоа

Нападающий «Лестер Сити» Леонардо Уллоа продлил контракт с клубом. 31-летний футболист подписал соглашение, которое рассчитано до лета 2019 года, информирует официальный сайт «Лестер Сити».
Футболист перешёл в «Лестер» в 2014 году и с тех пор провёл за «лис» 96 матчей, в которых забил 20 голов.
«Это крайне важно для меня, очень рад этому двухлетнему контракту. Теперь я должен бороться за место на поле. Я буду усердно тренироваться и прикладывать все усилия», — сказал Уллоа.
Фото доступно на официальной странице ФК «Лестер Сити» в социальной сети «Твиттер».