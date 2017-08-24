«Анжи» объявил о подписании контракта с Прудниковым

Нападающий Александр Прудников подписал контракт с ФК «Анжи» до конца сезона-2017/18.
Форвард дважды являлся футболистом «Анжи». В сезоне-2011/12 Прудников в 21 матче отличился 3 голами, а в прошлом сезоне также забил 3 мяча в 11 играх. Новичок «Анжи» имеет опыт выступления в составе юношеской и молодёжной сборных России (18 матчей, 12 голов), а также в сборной России-2 (1 матч, 1 гол).
Прудников является серебряным призёром чемпионата России в составе московского «Спартака» и чемпионом Европы среди юношей до 17 лет", — информирует сайт «Анжи».
Прудников может вернуться в «Анжи» и уже приступил к тренировкам с командой