4 фаната «Утрехта» пересекли границу РФ пешком, чтобы успеть на матч с «Зенитом»

Четыре болельщика «Утрехта», которые решили путешествовать на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы с «Зенитом» на автомобиле, после нескольких часов неопределённости всё-таки смогли пересечь границу России, сообщает RTV Utrecht.
Фанаты планировали въехать в Россию через Латвию, однако получили отказ на въезд в связи с проблемами с документами на автомобиль. Тогда болельщики оставили автомобиль в Эстонии и смогли успешно пересечь границу РФ пешком через эту страну. Ожидается, что они прибудут на стадион «Санкт-Петербург» приблизительно за час до начала встречи.
Четыре фаната «Утрехта» отправились на выезд с «Зенитом» вечером во вторник, 22 августа. Им пришлось преодолеть расстояние почти в 2400 км, пересекая границы Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, визит в которую изначально запланирован не был.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Утрехт». Начало встречи — в 20:00 мск.