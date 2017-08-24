«Зенит» — «Утрехт»: стали известны стартовые составы на ответный матч

Стали известны стартовые составы на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом матче победил «Утрехт» — 1:0.
«Зенит»: Лунёв, Кришито, Смольников, Иванович, Маммана, Паредес, Кузяев, Шатов, Ерохин, Кокорин, Дриусси.
«Утрехт»: Йенсен, Леувин, Брафхейд, Клайбер, Аюб, ван де Стрек, Эмануэльсон, Янссен, Лабьяд, Дессерт, Керк.
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного матча раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт».