Божович: фанатов «Црвены» можно сравнить со спартаковскими, но они гораздо лучше

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович, в прошлом возглавлявший «Црвену Звезду», поделился ожиданиями от ответного матча сербского клуба с «Краснодаром» (24 августа) в квалификации Лиги Европы. Дома «быки» победили 3:2.
«Надеюсь, „Црвена Звезда“ сегодня выиграет у „Краснодара“. Трудно давать прогноз, поскольку там будет такая атмосфера, при своих болельщиках команда будет много атаковать, хотя это будет хорошо для контратак „Краснодара“. Надеюсь, что всё равно „Звезда“ выиграет. Что касается разницы между той командой, которую я тренировал, и нынешней, то она небольшая. Ушли три-четыре очень хороших игроков, пришли на их места новые футболисты, но основа осталась.
Болельщиков „Црвены Звезды“ можно сравнить со спартаковскими, но они гораздо лучше. Такую атмосферу, которую они делают, трудно где-то увидеть. Ожидаю, что сегодня на стадионе будет что-то. Не знаю, что именно они придумают.
Разница между чемпионатами России и Сербии? Вы уже видели первую игру „Краснодара“ с „Црвеной Звездой“. Чемпионаты трудно сравнивать. В России гораздо лучше условия для игры, гораздо лучше поля, стадионы. Не могу сравнивать», — сказал Божович в эфире программы «Все на футбол».