А. Кержаков: всем нам, россиянам, хочется, чтобы «Зенит» вышел в групповой этап

Координатор юношеских команд системы «Зенита» Александр Кержаков поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт», который состоится сегодня, 24 августа. На выезде питерцы уступили 0:1.
«Тревога присутствует всегда, когда первый матч проигран, тем более со счётом 0:1. Сегодня будет сложная игра. Не знаю, что пойдёт на руку команде — быстрый гол или гол во втором тайме. Но я всё-таки верю, что „Зенит“ должен пройти.
На мой взгляд, в первом матче „Зенит“ просто не был готов к такому ответу голландцев. Команда из Нидерландов сыграла здорово, агрессивно, чётко, в очень правильный футбол. И петербуржцы, на мой взгляд, не ощущали такого сопротивления в матчах с „Бней Иегуда“ и в чемпионате России.
Думаю, „Зенит“ побежит с первых минут забивать, и в то же время „Утрехт“ не будет отсиживаться в обороне, то есть игра пойдёт на встречных курсах. Считаю, что сегодня должна получиться очень интересная игра. Конечно, „Зениту“ хочется забить. И команде, и всем нам, россиянам, хочется, чтобы „Зенит“ вышел в групповую стадию Лиги Европы», — сказал Кержаков в эфире «Все на футбол».