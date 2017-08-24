Кэхилл: понятия не имею, сколько пар бутс я использую за сезон

Капитан «Челси» Гари Кэхилл признался, что не может назвать точное количество пар бутс, которые он использует за сезон.
«Для тренировок я люблю бутсы посвободней. На игры предпочитаю надевать более жёсткие бутсы. В них нет ничего необычного. На них написаны инициалы моих детей. Я выбираю бутсы в зависимости от газона, на котором мы будем тренироваться. Если это жёсткий грунт, то я надену шипованные бутсы, если это сырое поле, то бутсы с меньшим количеством шипов, нежели в игре.
Сколько пар бутс я использую за сезон? Хороший вопрос! Понятия не имею. Вероятно, меньше 10. Если я надеваю бутсы и мне комфортно, то я забираю их, я всем доволен. Иногда мы используем бутсы разного цвета для разного времени года.
После тренировки я делаю основную работу над мышцами или поднимаю тяжести, чтобы поддерживать физическую силу. Я могу поработать над своими ногами, а затем отправляюсь в бассейн. Я постоянно хожу в бассейн. Это личное предпочтение. Там я могу восстановить ноги и своё тело. Я использую оба варианта бассейнов: холодный и горячий. И я провожу там много времени", — цитирует Кэхилла сайт «Челси».