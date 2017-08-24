Бердыев: не был готов к настолько непростой ситуации в «Рубине»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев поделился мнением об уходе форварда Жонатаса, прокомментировал вероятность возможного ухода полузащитника Магомеда Оздоева, а также оценил ситуацию в клубе по сравнению со своими ожиданиями перед началом работы с казанской командой.
«Это правда, что Сесар Навас в субботу приезжает в Казань. Мы с ним поговорим, обсудим состояние здоровья его отца и другие моменты и дальше будем принимать решения.
Начали ли отрабатывать игру без Жонатаса? Нет, для нас разницы нет, с ним играть или без него. Структурно правильное расположение игроков – вот это важно. При этом, безусловно, Жонатас был одним из лучших нападающих в РФПЛ. Команде его голы очень помогали, и его нехватка ещё скажется. В оптимальном состоянии он всё хорошо чувствует и понимает. К сожалению, у нас другие нападающие после травм. Азмун пока не может набрать форму, Канунников проведёт первую игру. Будем надеяться, что всё будет нормально.
Входит ли Оздоев в список игроков, которые могут уйти из «Рубина»? Скажем так, есть группа игроков, к которым есть большой интерес. И он туда входит. Всего там человек семь. Было ли мне известно о такой ситуации в «Рубине», когда вёл переговоры о возвращении в клуб? Что ситуация непростая, знал. Но к тому, что настолько, я не был готов», – цитирует Бердыева «Спорт Бизнес Online».