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Орлов: для бакланов есть средство — надо поблизости завести орла-стервятника

24 августа 2017, четверг. 19:22 Футбол

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о том, что бакланы своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки крыши стадиона «Крестовский».

«Дождь, питерская погода и футбол. Главное, что у нас есть крыша. Для бакланов есть средство: надо поблизости завести орла-стервятника. Всё, что идёт через корень «орёл», мне близко, и я могу договориться. Один орёл-стервятник не допустит ни одного баклана. Вот так надо рассматривать этот вопрос», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Албин — о словах про бакланов: не стоит ко всему относиться слишком серьёзно
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит Геннадий Орлов Стадион «Крестовский»
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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