Орлов: для бакланов есть средство — надо поблизости завести орла-стервятника

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина о том, что бакланы своими мощными клювами разрушают цельность защитной плёнки крыши стадиона «Крестовский».
«Дождь, питерская погода и футбол. Главное, что у нас есть крыша. Для бакланов есть средство: надо поблизости завести орла-стервятника. Всё, что идёт через корень «орёл», мне близко, и я могу договориться. Один орёл-стервятник не допустит ни одного баклана. Вот так надо рассматривать этот вопрос», — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».
Албин — о словах про бакланов: не стоит ко всему относиться слишком серьёзно