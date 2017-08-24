Орлов: я даже не сомневаюсь, что все зенитовцы в матче с «Утрехтом» как побегут!

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от ответного матча квалификации Лиги Европы «Зенит» — «Утрехт», который состоится сегодня, 24 августа. На выезде питерцы уступили 0:1.
«Зенит» дома и в гостях — разные команды. В первую очередь связываю это с тем, что команда молодая, тренер новый, игроки молодые. Сегодня трибуны, 12-й игрок, дадут им импульс для сумасшедшей мотивации. Я даже не сомневаюсь, что все зенитовцы как побегут! Чем «Утрехт» обыграл нашу команду в первом матче? С первой минуты они применили наше оружие, благодаря которому мы победили «Ахмат» и «Спартак», — больше и быстрее бегали, проявляли больше страсти. Без этого не выиграешь.
Сегодня я жду обязательно победы «Зенита». Для команды очень важно пройти в групповой этап. Но понятно, что у голландцев будут моменты, поскольку они прессингуют, а защитники петербуржцев допускают ошибки и дают возможность отличиться сопернику. Если быстрый гол получится забить, тогда будет легче. Но даже 2:0 нам не гарантирует успеха, поскольку «Утрехт» может забить на 90-й минуте и пройти дальше. Надо показать хорошую игру, чтобы 50 тысяч болельщиков покинули стадион с хорошим настроением", — сказал Орлов в эфире «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».