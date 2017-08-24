Агент: Вендел выбрал «ПСЖ», хотя предложение парижан не было лучше, чем у ЦСКА

Фредерико Мораес, представитель полузащитника «Флуминенсе» Вендела, подтвердил информацию о том, что его клиент перейдёт в «ПСЖ». Интерес к футболисту также проявлял ЦСКА.
«Во время переговоров наступает такой момент, когда решение должен принимать игрок. Основная причина, почему Вендел переходит в „ПСЖ“, — это личная позиция моего клиента. Условия, предложенные парижанами, не были лучше, чем у ЦСКА, но Вендел выбрал французский проект. К сожалению, такой классный клуб, как „Порту“, не смог составить конкуренцию „ПСЖ“ и ЦСКА, поскольку его предложение в финансовом плане не устроило ни «Флуминенсе», ни моего клиента», — приводит слова Мораеса Record.
Источник: Вендел, который интересен ЦСКА, подпишет контракт с «ПСЖ»