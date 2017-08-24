Бабаев: жеребьёвку Лиги чемпионов смотрел спокойно, главное у ЦСКА было вчера

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу А, где сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».
«Честно говоря, не могу сказать, что у меня есть особенные эмоции. Главное всё было вчера, когда мы вышли в групповую стадию. Привыкли без эмоций относиться к подобному — нас к этому приучил опыт. Будем играть с теми, кто попался. Однозначно будет очень тяжёлая борьба — чемпион Португалии, неоднократный чемпион Швейцарии и великая английская команда, с которой мы уже встречались.
Лёгких матчей мы не ждём. Но повторюсь, важнее то, что мы будем играть в групповой стадии. Лукавить не буду — предпочтений перед жеребьёвкой не было никаких. Спокойно смотрел и ждал результатов», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.