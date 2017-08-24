Созин: в плей-офф ЛЧ «Спартак» не пройдёт и будет бороться за выход в ЛЕ

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.
«При виде группы А возникает вопрос: какую задачу поставит перед собой ЦСКА. Если задача — выход в весеннюю часть Лиги чемпионов, то это сложно. В последние годы это удавалось лишь однажды. Остальные попытки были безрезультатно провалены. Но по большому счету «Бенфика» и «Базель» не являются непроходимыми соперниками хотя бы в домашних матчах. «Манчестер Юнайтед», да, фаворит группы. Он будет набирать очки, и он выйдет.
Для ЦСКА достаточно реально выйти с третьего места в Лигу Европы. На этот раз группа легче, чем когда были «Манчестер Сити» и «Бавария», хотя бы если смотреть по рейтингу команд. Но на мой взгляд, «армейцам» надо ставить задачу выходить в плей-офф Лиги чемпионов, тогда цель будет ясна.
Что касается «Спартака», осталось две недели. Пока они не очень хорошо выглядят, но, наверное, готовятся к еврокубкам. На мой взгляд, в плей-офф Лиги чемпионов команда не пройдёт и будет бороться за выход в Лигу Европы. У «Спартака» в группе нет явного фаворита: «Севилья» и «Ливерпуль» достаточно ровные команды и будут отбирать друг у друга очки. Но в этом и есть шанс для красно-белых», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».