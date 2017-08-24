Глушаков: Лига чемпионов — другой уровень, но «Спартаку» надо верить в свои силы

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой стало известно, что красно-белые сыграют в одном квартете с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».
«Первыми вытащили первую команду страны — это символично. Стало приятно. Лига чемпионов — это другой уровень, но надо верить в свои силы, объединяться и двигаться в правильном направлении. Всё возможно. Особенно, во время домашних игр при поддержке наших болельщиков. Нам предстоят очень тяжёлые матчи, в которых можно выиграть только за счёт самоотдачи и объединения в клубе. Только так мы сможем чего-то добиться. В «Севилье» капитан Пареха? Когда я пришёл, он ещё был в команде. Мы с ним не так много общались.
В детстве мне очень нравилась игра Джеррарда. Его удары, стиль игры, сумасшедшие движения, самоотдача. Это одна из историй «Ливерпуля».
Коутиньо может перейти в «Барселону»? Там и без него есть кому играть», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.