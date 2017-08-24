Гончаренко: «МЮ» — фаворит, а ЦСКА, «Бенфика» и «Базель» сразятся между собой

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА попал в группу А, где сыграет с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и «Базелем».
«Понятно, что с точки зрения болельщиков получить группу, в которой собраны «Бавария» с ПСЖ или «Ювентус» с «Барселоной», было бы интереснее. Но у нас группа тоже довольно зрелищная. «Манчестер Юнайтед» очень мощно стартовал в чемпионате. «Бенфика» в товарищеском матче летом проиграла «Янг Бойз» со счётом 1:5. «Базель» — чемпион Швейцарии, и хоть он сильно оторвался от «Янг Бойз», думаю, их сила сопоставима. Ситуация такая, что мы должны сражаться за очки в каждом матче. Сейчас надо дождаться календаря, чтобы понять расписание группы. Но в любом случае с каждым соперником постараемся выжать максимум, а там будет видно, к чему это приведёт.
Конечно, фаворит группы — это «Манчестер Юнайтед». Они прилично усилились: подписали Лукаку, Линделёфа, сегодня к ним вернулся Ибрагимович. У них очень мощный состав, который сочетает в себе молодость и опыт. Те же Рашфорд и Лингард отлично смотрятся. Плюс мы совсем недавно играли на «Олд Траффорд» и помним, что там неповторимая аура. Так что их можно назвать фаворитами, а мы с «Бенфикой» и «Базелем» будем сражаться между собой.
Очень хочется надеяться, что наши болельщики заполнят трибуны во всех играх. Вчера была дождливая погода, но зрители очень горячо нас поддерживали. А когда стадион будет полным, мы сможем показывать ещё более яркую игру. Хотелось бы, чтоб стадион на каждом из трёх матчей был забит под завязку. Одно дело — 15 тысяч человек на трибунах, и совсем другое — 30. Это совершенно иная атмосфера. Мы очень рассчитываем на своего 12-го игрока", — цитирует Гончаренко сайт ЦСКА.