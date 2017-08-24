Штреллер: ЦСКА был одной из сильнейших команд в четвёртой корзине

Спортивный директор «Базеля» Марко Штреллер прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Швейцарская команда выступит в группе А с «Бенфикой», «Манчестер Юнайтед» и ЦСКА.
«Нам досталась тяжёлая группа, хотя в Лиге чемпионов, конечно же, по-другому и быть не может. На мой взгляд, ЦСКА был одной из сильнейших команд в четвёртой корзине. Московский клуб продемонстрировал свой класс в противостоянии с „Янг Бойз“ в прошлом раунде.
О „Манчестер Юнайтед“ особо говорить нет смысла. Эта команда прекрасно начала сезон, одержав две победы с разницей голов „+8“. Это один из самых крупных и известных клубов мира. У меня хорошие воспоминания о „Манчестер Юнайтед“ и Моуринью, поскольку в своё время мы выиграли у „красных дьяволов“ дома и сыграли вничью с ними на „Олд Траффорд“. Мы также дважды побеждали в матчах с „Челси“, которым руководил нынешний наставник манкунианцев. Но, конечно, подобное каждый день не случается.
«Бенфика» — это также очень большой клуб, один из крупнейших в Европе. У неё очень много болельщиков, её цвета постоянно защищают великолепные молодые футболисты. С чемпионами Португалии нужно быть внимательными, они сильны в атаке, у них очень техничные ребята. Очевидно, что просто с ними не будет.
Понятно, что в такой группе «Базелю» придётся непросто. Но мы хотим доставить максимум неприятностей всем трём соперникам. Наша команда не раз доказывала, что порой способна выдать волшебный вечер", — приводит слова Штреллера пресс-служба «Базеля».