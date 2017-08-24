Широков: и «Спартак», и ЦСКА, вполне вероятно, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов, экс-полузащитник ЦСКА и «Спартака» Роман Широков прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов для российских клубов.
«Ровные группы попались нашим клубам. Можно выходить. Даже не знаю, кому больше повезло – «Спартаку» или ЦСКА. В обеих группах есть явные фавориты из Англии – «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», «Севилья» с «Бенфикой» — тоже сопоставимы по классу. Ну, и «Базель» с «Марибором» — команды примерно одного уровня. В группу смерти никто из наших точно не попал.
И «Спартак», и ЦСКА, вполне вероятно, выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Постараться надо, ведь группы проходимые. Но если придётся бороться за третье место, то «армейцам» с «Базелем» придётся тяжелее, чем «Спартаку» с «Марибором». Хотя и словенский клуб – соперник не самый простой», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.