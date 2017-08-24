Боккетти: будет тяжело, но у нас есть надежда. Верю в «Спартак»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Действующие чемпионы России сыграют в группе Е с «Севильей» (Испания), «Ливерпулем» (Англия) и «Марибором» (Словения).
«Мы будем стараться достичь наилучшего результата. Будет тяжело, но у нас есть надежда. У нас в группе все команды сильные. Конечно, „Ливерпуль“ и „Севилья“ больше известны, но, думаю, и с „Марибором“ будет непросто. Нам нужно подойти к матчам с правильным настроением. Верю в „Спартак“. Выйти из группы будет тяжело, но мы должны верить, что сможем это сделать», — сказал Боккетти в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
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