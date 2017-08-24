Бутрагеньо: в Лиге чемпионов «Реалу» нужно выкладываться на поле в каждом матче

Директор мадридского «Реала» по связям с общественностью Эмилио Бутрагеньо прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Мадридская команда выступит в группе H с дортмундской «Боруссией», «Тоттенхэм Хотспур» и АПОЭЛ.
«Лига чемпионов — это всегда тяжело, но мы чемпионы и каждый раз подходим к турниру с высокой мотивацией. Наша группа не будет простой, и нам нужно будет показывать футбол высокого уровня и максимально выкладываться на поле в каждом матче. Понимаем, что всего 10 плохо проведённых минут могут стоить очень дорого.
«Реал» уже играл с «Боруссией» прежде, и каждый раз эта команда доставляет неприятности. «Тоттенхэм» доказал, что является одной из лучших команд в последние несколько сезонов в Премьер-лиге. С АПОЭЛ также будет непросто, особенно на его поле", — приводит слова Бутрагеньо пресс-служба УЕФА.