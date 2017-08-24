Ди Франческо: нельзя недооценивать «Карабах»

Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо оценил итоги жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов. Римская команда выступит в группе С с «Челси», «Атлетико» и «Карабахом».
«Смотрел жеребьёвку вместе с командой. „Челси“ и „Атлетико“ — две очень уважаемые команды на европейском уровне, и я также уверен, что нам нельзя недооценивать „Карабах“. В последние четыре года „Атлетико“ дважды играл в финале турнира, и это наглядно демонстрирует то, насколько они привычны к игре на таком уровне. „Челси“ очень силён. Команду возглавляет хорошо мне знакомый первоклассный тренер Конте, а состав синих укомплектован настоящими мастерами», — приводит слова Ди Франческо пресс-служба УЕФА.
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