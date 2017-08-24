Киевское «Динамо» выиграло у «Маритиму» и вышло в групповой этап Лиги Европы

Киевское «Динамо» выиграло у «Маритиму» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
На 32-й минуте Денис Гармаш вывел украинский клуб вперёд. Три минуты спустя Николай Морозюк удвоил преимущество киевлян. На 61-й минуте Дерлис Гонсалес забил третий мяч в ворота португальской команды, а через семь минут Эрдем Шен отыграл один гол.
В первом матче команды сыграли вничью (0:0). «Динамо» К вышло в групповой этап Лиги Европы, «Маритиму» покинул турнир.
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