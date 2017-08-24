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Президент «Севильи»: мы довольны жребием, могло быть и хуже

24 августа 2017, четверг. 21:53 Футбол

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал результат жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой испанцам достались в соперники по квартету «Спартак», «Ливерпуль» и «Марибор».

«Мы довольны жребием. Он мог быть и хуже, поскольку в Лиге чемпионов много великолепных клубов. Нам досталась трудная группа: чемпион России, «Ливерпуль», который в представлении не нуждается, и «Марибор», хоть и менее разрекламированный, но в сезоне-2013/14 мы сыграли с ними на выезде 2:2, а добились победы (2:1) только в домашней встрече. Группа сложная, но «Севилья» попробует выступить в ней как можно лучше и выйти в плей-офф. Наша цель — дойти до четвертьфинала. В прошлом сезоне мы дошли до 1/8 финала, а в этом сезоне должны сделать шаг вперёд.

Что касается усилений под Лигу чемпионов, то известно, что мы ищем левого защитника. Надеюсь, найдём подходящего игрока до закрытия трансферного окна», — цитирует Кастро официальный сайт клуба.

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Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
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Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак
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24 августа 2017, четверг
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