Президент «Севильи»: мы довольны жребием, могло быть и хуже

Президент «Севильи» Хосе Кастро прокомментировал результат жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой испанцам достались в соперники по квартету «Спартак», «Ливерпуль» и «Марибор».
«Мы довольны жребием. Он мог быть и хуже, поскольку в Лиге чемпионов много великолепных клубов. Нам досталась трудная группа: чемпион России, «Ливерпуль», который в представлении не нуждается, и «Марибор», хоть и менее разрекламированный, но в сезоне-2013/14 мы сыграли с ними на выезде 2:2, а добились победы (2:1) только в домашней встрече. Группа сложная, но «Севилья» попробует выступить в ней как можно лучше и выйти в плей-офф. Наша цель — дойти до четвертьфинала. В прошлом сезоне мы дошли до 1/8 финала, а в этом сезоне должны сделать шаг вперёд.
Что касается усилений под Лигу чемпионов, то известно, что мы ищем левого защитника. Надеюсь, найдём подходящего игрока до закрытия трансферного окна», — цитирует Кастро официальный сайт клуба.