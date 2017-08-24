Федун: с «Севильей» и «Марибором» можно играть, с «Ливерпулем» тоже поборемся

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал итоги жеребьёвки группового турнира Лиги чемпионов. Действующий чемпион России сыграет в группе Е с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором».
«Достаточно ровная группа. Выделяется только одна команда – „Ливерпуль“. С двумя остальными соперниками можно играть. Да и с „Ливерпулем“ тоже поборемся. Как говорится, до первой игры шансы у всех равны», — сказал Федун в интервью «Спорт-экспрессу».
Расписание матчей:
13 сентября: «Марибор» — «Спартак».
26 сентября: «Спартак» — «Ливерпуль».
17 октября: «Спартак» — «Севилья».
1 ноября: «Севилья» — «Спартак».
21 ноября: «Спартак» — «Марибор».
6 декабря: «Ливерпуль» — «Спартак».
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