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«Зенит» выиграл у «Утрехта» и вышел в групповой этап ЛЕ благодаря дублю Кокорина

24 августа 2017, четверг. 22:32 Футбол

«Зенит» выиграл у «Утрехта» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург».

В дебюте матча Себастьян Дриусси сместился к центру и сделал разрезающую передачу в штрафную на ход Далеру Кузяеву, тот в падении сумел переадресовать мяч Александру Кокорину, который поразил полупустые ворота.

Так как в первом матче «Утрехт» дома победил со счётом 1:0, команды продолжили выявлять победителя противостояния в дополнительное время. На исходе первой дополнительной 15-минутки Кокорин остался совершенно один на дальней штанге, куда последовал прострел Дмитрия Полоза. Удар грудью Александра оказался голевым.

«Зенит» пробился в групповой этап Лиги Европы, «Утрехт» покинул турнир.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2017, четверг. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
2 : 0 ДВ
Утрехт
Утрехт, Нидерланды
1:0 – Кокорин – 9, 2:0 – Кокорин – 105

Видео голов доступно в «твиттере» РФПЛ.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Утрехт ФК Зенит Александр Кокорин
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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