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Наставник «Марибора»: попали в такую группу, которую я хотел

24 августа 2017, четверг. 22:37 Футбол

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой словенцам достались в соперники «Спартак», «Ливерпуль» и «Севилья».

«Думаю, кому-то хотелось попасть группу поинтереснее, но я вполне доволен и этой. «Марибор» попал в такую группу, какую я и хотел. Это вершина европейского футбола, но при правильной подготовке к каждому матчу, энтузиазме и поддержке наших болельщиков мы можем конкурировать. Нам предстоят встречи с интересными соперниками, а также поездка на культовый стадион «Ливерпуля». С нетерпением жду этих вызовов», — цитирует Миланича официальный сайт «Марибора».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ливерпуль Марибор ФК Севилья ФК Спартак
Новости. Футбол
24 августа 2017, четверг
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