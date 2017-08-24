Наставник «Марибора»: попали в такую группу, которую я хотел

Главный тренер «Марибора» Дарко Миланич прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой словенцам достались в соперники «Спартак», «Ливерпуль» и «Севилья».
«Думаю, кому-то хотелось попасть группу поинтереснее, но я вполне доволен и этой. «Марибор» попал в такую группу, какую я и хотел. Это вершина европейского футбола, но при правильной подготовке к каждому матчу, энтузиазме и поддержке наших болельщиков мы можем конкурировать. Нам предстоят встречи с интересными соперниками, а также поездка на культовый стадион «Ливерпуля». С нетерпением жду этих вызовов», — цитирует Миланича официальный сайт «Марибора».
Президент «Севильи»: мы довольны жребием, могло быть и хуже