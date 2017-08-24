Захович: в группе «Марибора», «Спартака», «Ливерпуля» и «Севильи» возможно всё

Спортивный директор «Марибора» Златко Захович прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Лиги чемпионов, по итогам которой словенцам достались в соперники «Спартак», «Ливерпуль» и «Севилья».
«Выступить на групповом этапе Лиги чемпионов – это удовольствие. Особенно с такими соперниками. Мы поедем в гости к одному из лучших клубов всех времён, посетим Ливерпуль, в котором появилась группа The Beatles. «Спартак» — самый большой клуб России. С «Севильей» мы уже встречались. Приятно играть с конкурентоспособными командами. Думаю, в нашей группе возможно всё», — цитирует Заховича официальный сайт «Марибора».
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