«Партизан», АЕК, «Скендербеу» и «Аполлон» Л вышли в групповой этап Лиги Европы

«Партизан» (Сербия) разгромил «Видеотон» (Венгрия) в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Фельчуте на стадионе «Панчо Арена» и закончилась со счётом 4:0 в пользу гостей. Первый матч завершился вничью (0:0).
Дубль оформил Урош Джюрджевич, по разу отличились Леандре Тавамба и Сейдуба Сума.
В других матчах АЕК Афины разгромил «Брюгге» со счётом 3:0 (первая встреча — 0:0), «Скендербеу» и «Динамо» З сыграли вничью (0:0, первая игра — 1:1), а «Мидтьюлланн» и «Аполлон» Л обменялись голами (1:1, первый матч — 2:3).
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