Манчини: «Зенит» доминировал и должен был побеждать «Утрехт» с крупным счётом

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился впечатлениями от победы над «Утрехтом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой питерцев в дополнительное время (2:0).
«Это был отличный матч, мы показали практически идеальную игру. Огромная заслуга наших игроков, и, конечно же, болельщиков. В этот раз в плей-офф нам не очень повезло, нам попался очень трудный соперник. Будем надеяться, что на групповом этапе будет полегче.
Безусловно, заслуга Лунева в этом матче очень большая, но я скажу, что мы должны были выигрывать и 4:0. Мы доминировали и должны были побеждать с крупным счетом.
Каких-то имен назвать не могу, но, безусловно, состав в ближайшем матче будет иной. Те ребята, которые играли сегодня, выложились по полной, провели очень тяжелый матч, кому-то точно придется отдохнуть", — цитирует Манчини сайт «Зенита».