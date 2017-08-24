Ерохин: при 1:0 можно было просто ждать моменты, и они у «Зенита» появлялись

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от победы над «Утрехтом» в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. Встреча проходила в Санкт-Петербурге на стадионе «Санкт-Петербург» и завершилась победой питерцев в дополнительное время (2:0).
«То, что мы забили в первом тайме повлияло на игру. Дальше можно было просто ждать моменты, и они у нас появлялись. Дождь в Петербурге? Никаких проблем не возникло, хорошо игралось», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
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