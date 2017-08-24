Фурсенко: Кокорин не спаситель «Зенита», он просто выполняет работу на 5 баллов

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко поделился впечатлениями от победы команды над «Утрехтом» (2:0, ДВ) в ответном матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы. Нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин отметился в этой встрече дублем.
«Все в нашей команде без исключения старались в матче с „Утрехтом“, но Александр Кокорин, конечно, просто красавец! Кокорин не спаситель „Зенита“, он просто выполняет свою работу на пять баллов. У нас была вера, что мы пройдем „Утрехт“, и это самое главное», — приводит слова Фурсенко «Р-Спорт».
Видео голов Кокорина доступно в «твиттере» РФПЛ:
1-й гол.
2-й гол.
Шатов: хорошо, что «Зенит» победил, ведь играть в Лиге Европы очень престижно