«Русенборг» выбил «Аякс» из ЛЕ, «Милан» и «Марсель» вышли в групповой этап

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Русенборг» принимал на своём поле «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Леркендал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
За хозяев отличился Никлас Бендтнер, а дубль оформил Самуэль Адегбенро. В составе «Аякса» отличились Амин Юнес и Лассе Шоне. В первом матче «Русенборг» победил со счётом 1:0. Таким образом, норвежцы вышли в групповой этап, а «Аякс», который добрался до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, своё выступление на турнире завершил.
«Милан» выбил из Лиги Европы «Шкендию» (первый матч – 6:0, ответный – 1:0), «Марсель» справился с «Домжале» (первый матч – 1:1, ответный – 3:0), «Атлетик» оказался сильнее «Панатинаикоса» (первый матч – 3:2, ответный – 1:0), а «Брага» справилась с «Хабнарфьордюром» (первый матч – 2:1, ответный – 3:2).