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«Эвертон» сыграл вничью с «Хайдуком», но смог выйти в групповой этап Лиги Европы

24 августа 2017, четверг. 23:51 Футбол

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы хорватский «Хайдук» принимал на своём поле английский «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Полюд» и завершилась со счётом 1:1.

В составе хозяев поля гол на свой счёт записал Йосип Радошевич, а за «Эвертон» гол забил Гилфи Тор Сигурдссон. На 65-й минуте нападающий «Хайдука» Саид Ахмед Саид не смог реализовать 11-метровый удар. В первом матче «Эвертон» выиграл со счётом 2:0. Таким образом, ливерпульцы пробились в групповой этап Лиги Европы, а «Хайдук» турнир покинул.

В другом матче, который проходил параллельно, венская «Аустрия» на своём поле уступила хорватскому «Осиеку» со счётом 0:1. В первом матче австрийцы победили со счётом 2:1, что позволило им за счёт большего количества голов на чужом поле выйти в групповой этап Лиги Европы.

Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2017, четверг. 22:00 МСК
Хайдук
Сплит, Хорватия
1 : 1
Эвертон
Ливерпуль, Англия
1:0 – Радошевич – 43, 1:1 – Сигурдссон – 46
Лига Европы. Раунд плей-офф. 2-й матч
24 августа 2017, четверг. 22:05 МСК
Аустрия В
Вена, Австрия
0 : 1
Осиек
Осиек, Хорватия
0:1 – Бобан – 62
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Аустрия ФК Эвертон Хайдук
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