«Эвертон» сыграл вничью с «Хайдуком», но смог выйти в групповой этап Лиги Европы

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы хорватский «Хайдук» принимал на своём поле английский «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Полюд» и завершилась со счётом 1:1.
В составе хозяев поля гол на свой счёт записал Йосип Радошевич, а за «Эвертон» гол забил Гилфи Тор Сигурдссон. На 65-й минуте нападающий «Хайдука» Саид Ахмед Саид не смог реализовать 11-метровый удар. В первом матче «Эвертон» выиграл со счётом 2:0. Таким образом, ливерпульцы пробились в групповой этап Лиги Европы, а «Хайдук» турнир покинул.
В другом матче, который проходил параллельно, венская «Аустрия» на своём поле уступила хорватскому «Осиеку» со счётом 0:1. В первом матче австрийцы победили со счётом 2:1, что позволило им за счёт большего количества голов на чужом поле выйти в групповой этап Лиги Европы.