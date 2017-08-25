«Аякс» впервые за 50 лет не пробился в еврокубки по спортивному принципу

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы «Русенборг» принимал на своём поле «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Леркендал» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В первом матче «Русенборг» победил со счётом 1:0. Таким образом, норвежцы вышли в групповой этап, а «Аякс», который добрался до финала Лиги Европы в прошлом сезоне, своё выступление на турнире завершил.
«Аякс» не сумел пробиться в основную стадию еврокубкого турнира во второй раз за 50 лет. При этом в сезоне-1990/91 «Аякс» не играл в еврокубках из-за дисквалификации за недопустимое поведение болельщиков.
«Русенборг» выбил «Аякс» из ЛЕ, «Милан» и «Марсель» вышли в групповой этап