Спортивный директор «Манчестер Сити» — о переходе Месси: бросьте, это невозможно

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн отверг слухи о том, что «горожане» могут приобрести нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.
«Да бросьте, это невозможно. Месси останется в «Барселоне».
Мы можем что-то предпринять до закрытия трансферного окна, но сейчас мы всем полностью довольны. Если что-то случится в ближайшие дни, мы должны быть к этому готовы. Если мы посчитаем, что есть хорошая возможность усилить состав, мы это сделаем. Но повторюсь — сейчас мы всем довольны», — цитирует Бегиристайна Goal.
Гвардиола: если кто-то готов заплатить 300 млн за Месси, значит, они у них есть