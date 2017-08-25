Форвард «Утрехта»: мы облажались, «Зенит» создал нам трудности

Нападающий «Утрехта» Закария Лабьяд прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылет из турнира.
«Мы облажались. В первом тайме нашу команду было не узнать. Мы забыли, как играть в футбол, пока тренер не вправил нам голову. Я размахивал руками и кричал, но мяч до меня так и не доходил. Мы должны были создавать больше голевых моментов.
«Зенит» является большим клубом, который создал нам трудности. Однако, если вы посмотрите на то, как мы боролись, то увидите, что мы заслуживали большего», — цитирует Лабьяда Soccernews.nl со ссылкой на FOX Sports.
«Зенит» — «Утрехт» — 2:0. Видеообзор ответного матча квалификации Лиги Европы