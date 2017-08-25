Главный тренер «Утрехта»: «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы

Главный тренер «Утрехта» Эрик тен Хаг прокомментировал гостевое поражение от «Зенита» (0:2) в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылет из турнира.
«Мы хорошо сыграли: в первом тайме не хватило уверенности, но в целом действовали нормально. Во второй половине у обеих команд были шансы забить. Мы даже сделали это, но судья не засчитал наш мяч. Но я согласен с его решением. В дополнительное время «Зенит» тактически нас переиграл и забил чистый гол. Я поздравляю соперника, но мы покидаем турнир с высоко поднятой головой. Желаю удачи «Зениту» в групповом этапе.
Считаю ли «Зенит» фаворитом Лиги Европы? Нужно учитывать, что не все серьёзные команды ещё вступили в турнир. «Зенит» точно в состоянии выиграть Лигу Европы», — цитирует тен Хага «Советский спорт в Санкт-Петербурге».