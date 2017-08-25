Агент: вопрос с трансфером Э. Фелипе в «Спартак» должен быть решён 25 августа

Маринеу Баррос, агент полузащитника «Спорт Ресифи» Эвертона Фелипе, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Спартак».
«Сейчас обговариваются последние детали сделки, и мы должны уладить вопрос к 25 августа. Подробности раскрывать не буду, но могу сказать, что речь по-прежнему идёт примерно о той сумме, которая появлялась в прессе (€ 4 млн. — Прим. „Чемпионата“)», — приводит слова Барроса Folha PE.
«Спорт Ресифи» принадлежат 80% прав на Эвертона Фелипе, а Маринеу Барросу — остальные 20%.
СМИ: «Спартак» готов заплатить «Спорт Ресифи» € 3,5 млн за Эвертона Фелипе