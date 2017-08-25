Верратти пропустит три матча Лиги 1 из-за дисквалификации

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти дисквалифицирован на три матча за удаление в матче 3-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой» (6:2). 24-летний итальянец на 69-й минуте встречи сфолил в атаке на защитнике соперника Кристофере Жюльене и получил вторую жёлтую карточку. Таким образом, Верратти не сыграет с «Сент-Этьеном», «Метцем» и «Лионом».
Видео эпизода с удалением Верратти можно посмотреть в «Твиттере».
В заявку «ПСЖ» на матч с «Сент-Этьеном» также не включён бразильский полузащитник Лукас Моура, который, как сообщалось, может стать частью сделки по переходу в парижский клуб двух игроков «Монако» — Килиана Мбаппе и Фабиньо.