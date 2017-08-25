«Ювентус» договорился об аренде Хёведеса, на которого претендует «Спартак»

Защитник «Шальке» Бенедикт Хёведес уже в пятницу может стать игроком «Ювентуса», утверждает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia. Туринцы готовы взять 29-летнего футболиста в аренду с правом выкупа.
Клубы уже согласовали между собой все детали. «Ювентус» заплатит около € 2-3 млн за аренду и получит опцию выкупа игрока за € 7-8 млн в конце сезона. Сам Хёведес уже дал согласие на переход.
Ранее появилась информация, что итальянский гранд предлагает Хёведесу трёхлетнее соглашение и годовую зарплату в размере € 4 млн. Также сообщалось, что приобрести Бенедикта готов московский «Спартак», предложивший «Шальке» € 9 млн.
Основная позиция Хёведеса — центральный защитник. Также он может сыграть в защите слева и справа.