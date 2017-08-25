Ибрагимович: отдал Лукаку №9, но у меня есть №10, так что я ничего не потерял

Нападающий Златан Ибрагимович, подписавший годичный контракт с «Манчестер Юнайтед», рассказал, что лично разрешил другому форварду манкунианцев Ромелу Лукаку взять футболку с №9 перед стартом нынешнего сезона. Ибрагимович, в прошлом сезоне выступавший под этим номером, теперь взял себе №10.
«В начале сезона Лукаку позвонил мне и спросил, может ли он взять №9. Я сказал, что не тот человек, который будет ему в этом препятствовать, и пожелал всего наилучшего в новом клубе. Но у меня есть №10, так что я ничего не потерял», — приводит слова Ибрагимовича ESPN.
Лукаку: благодарен Ибрагимовичу за разрешение играть в «МЮ» под 9-м номером