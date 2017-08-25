«Ювентус» готов заплатить «Челси» € 18 млн за Кэхилла

«Ювентус» сделал запрос в «Челси» по поводу возможного приобретения защитника Гари Кэхилла, сообщает The Sun. Туринцы хотели бы арендовать 31-летнего футболиста, но также готовы рассмотреть вариант полноценного трансфера за £ 16,5 млн (около € 18 млн). В лице Кэхилла тренерский штаб «Старой синьоры» видит замену Леонардо Бонуччи, который этим летом перешёл в «Милан».
Ранее появилась информация, что «Ювентус» согласовал с «Шальке» условия перехода в туринский клуб защитника Бенедикта Хёведеса.
В минувшем сезоне Кэхилл провёл 37 матчей в чемпионате Англии и забил 6 голов.