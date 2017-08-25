FIFPro пообещала Неймару поддержку в конфликте с «Барселоной»

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) встала на строну нападающего «ПСЖ» Неймара в его конфликте с «Барселоной». Об этом сообщил президент организации Филипп Пиат. Бразилец и каталонский клуб обменялись встречными жалобами. В частности, «Барселона» требует от Неймара компенсацию в размере € 8,5 млн за невыполнение контрактных обязательств.
«Неймар может рассчитывать на FIFPro, если ему это понадобится. Нынешняя система трансферов абсурдна, теперь это стало очевидно. Только ФИФА может что-то поделать с этим. Руководители „Барселоны“ повели себя так, как и все остальные боссы клубов, когда их ловят в их же ловушку», — приводит слова Пиата RTBF.
ФИФА начала расследовать жалобу Неймара на «Барселону» из-за бонуса в € 25 млн