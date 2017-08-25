Голкипер «Марселя» издевательски обыграл игрока «Домжале» в своей вратарской

Голкипер «Марселя» Стив Манданда в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы с «Домжале» (3:0) продемонстрировал хорошую технику игры ногами и невероятное хладнокровие. В одном из игровых эпизодов Манданда получил пас около своих ворот, после чего пробросил мяч между ног игроку «Домжале» и спокойно отдал передачу на партнёра.
Стоит отметить, что в этом эпизоде был зафиксирован офсайд. Судя по всему, Манданда вёл себя так спокойно, поскольку уже услышал свисток арбитра.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Марсель» по сумме двух матчей обыграл «Домжале» со счётом 4:1 и вышел в групповой этап Лиги Европы.
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