Пике: Месси имеет право продлить контракт с «Барселоной», когда захочет

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал сообщения испанских СМИ о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси. В последние дни неоднократно сообщалось, что аргентинский футболист всё ещё не продлил контракт с клубом, несмотря на то что руководство сине-гранатовых обещало официально заявить о пролонгации соглашения в середине июля. В прессе отмечалось также, что у игрока натянутые отношения с руководством.
«Мы ни в коем случае не расстроены из-за руководства клуба. Месси и любой другой игрок имеют право продлить контракт со своим клубом, когда захотят. В конце концов, это вопрос, относящийся к игроку и клубу. А когда они договариваются, то находят день для продления контракта. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее», — цитирует Пике Marca.