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Пике: Месси имеет право продлить контракт с «Барселоной», когда захочет

25 августа 2017, пятница. 06:26 Футбол

Защитник «Барселоны» Херард Пике прокомментировал сообщения испанских СМИ о нападающем сине-гранатовых Лионеле Месси. В последние дни неоднократно сообщалось, что аргентинский футболист всё ещё не продлил контракт с клубом, несмотря на то что руководство сине-гранатовых обещало официально заявить о пролонгации соглашения в середине июля. В прессе отмечалось также, что у игрока натянутые отношения с руководством.

«Мы ни в коем случае не расстроены из-за руководства клуба. Месси и любой другой игрок имеют право продлить контракт со своим клубом, когда захотят. В конце концов, это вопрос, относящийся к игроку и клубу. А когда они договариваются, то находят день для продления контракта. Надеюсь, это произойдёт как можно скорее», — цитирует Пике Marca.

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Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Херард Пике
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