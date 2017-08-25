Хаби Алонсо: то, что делал в «Реале» Моуринью, было рок-н-роллом

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо адресовал слова похвалы экс-главному тренеру команды Жозе Моуринью, который ныне возглавляет «Манчестер Юнайтед». Алонсо считает, что португальский специалист сделал немало полезного для «Королевского клуба».
«В Моуринью я бы отметил то, что он передаёт другим. Это была страсть, желание постоянно держать людей включёнными, и речь здесь не только о футболистах. Он просил болельщиков бороться за клуб. То, что делал в «Реале» Моуринью, было рок-н-роллом», — приводит слова Алонсо Marca.
Моуринью работал у руля «Реала» с 2010 по 2013 год. Этот период ознаменовался беспрецедентной эскалацией напряжения между «Реалом» и «Барселоной» на поле и вне его. Кроме того, в своём последнем сезоне у руля «Реала» Моуринью конфликтовал с некоторыми лидерами команды, в частности с бывшим голкипером и капитаном Икером Касильясом.