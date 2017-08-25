Агент Дракслера исключил переход футболиста в «Баварию»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер не будет выступать за мюнхенскую «Баварию». Об этом сообщил агент футболиста сборной Германии Роджер Виттман.
«Дракслер чувствует себя в «ПСЖ» очень неплохо. Вопрос об уходе из этого клуба не рассматривается», — приводит слова Виттмана интернет-портал Goal.
Ранее Виттман опроверг информацию о том, что Дракслер может перейти в «Монако». СМИ отмечали, что клубы договорились о переходе форварда монегасков Килиана Мбаппе в «ПСЖ», который заплатит за него € 150 млн, а также отдаст в «Монако» нескольких игроков.